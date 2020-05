Virus diretta, Usa: 1.240 morti in 24 ore. India, record di nuovi casi: 3.900 in un giorno

Coronavirus, sono 1.240 le vittime nelle ultime 24 ore negli Usa, con il bilancio dei morti per Covid19 che nel mondo sale oltre 250.000. Negli Stati Uniti, dunque, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.240 morti a causa del coronavirus. Il dato, citato dalla Cnn, è stato fornito dalla Johns Hopkins University, secondo cui in totale nel Paese sono stati registrati 1.180.288 casi e 68.934 morti.

Oltre 250.000 le vittime del Covid19 nel mondo. Sono oltre 250mila i morti nel mondo a causa del coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University nel suo consueto aggiornamento, precisando che le vittime sono 251.365, mentre i casi totali sono 3.580.247.

Gran Bretagna: oggi il test sulla app del sistema sanitario. Una app anti-Covid del sistema sanitario pubblico britannico (NHS) sarà disponibile oggi per la prima volta nell'ambito di un test sull'isola di Wight. Lo riporta la Bbc. I dipendenti comunali e quelli dell'NHS saranno i primi a sperimentare l'applicazione per il tracciamento mentre il resto degli abitanti dell'isola potranno scaricarla a partire da giovedì. Se il test avrà successo, la app sarà disponibile nel resto del Paese tra qualche settimana. La app è stata studiata per rintracciare velocemente i contatti recenti di chiunque risulti positivo al virus.

India: record di nuovi casi, 3.900 in 24 ore. L'India, con 3.900 nuove infezioni da coronavirus, ha registrato il suo più forte aumento in 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della salute, secondo quanto riporta la Bbc. Nel paese in tutto ci sono 46.433 casi accertati, inclusi gli oltre 12.000 guariti e i 1.568 morti. La crescita dei casi potrebbe essere dovuto all'aumento dei test: più di 80.000 persone in tutto il paese sono state testate ieri e i funzionari sanitari sperano di iniziare presto a effettuare 100.000 test ogni giorno. L'India da ieri ha allentato le misure restrittive, aprendo piccoli negozi e uffici privati, ma solo al 20% del personale.

Corea del Sud: zero casi interni, riaprono le scuole. La Corea del Sud ha registrato ieri zero nuovi casi interni di coronavirus per il secondo giorno di fila e solo tre importati che, nel complesso, rappresentano i minimi dai due contagi accertati il 18 febbraio. Con un totale di 10.804 infezioni, secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il governo ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale consentendo il ritorno a scuola da mercoledì 13 maggio, parte del nuovo «schema di quarantena della vita quotidiana».





Ultimo aggiornamento: 09:44

