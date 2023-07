Virus sinciziale, arriva il vaccino per i neonati e gli over 60: l'Ema autorizza Abrysvo

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di Abrysvo, un vaccino per proteggere i neonati fino a 6 mesi e gli over 60 dalle malattie del tratto respiratorio inferiore causate dal virus respiratorio sinciziale (Rsv).

L'Rsv è un virus respiratorio comune che di solito provoca sintomi lievi, simili a quelli del raffreddore, ma che possono essere gravi nelle persone vulnerabili, tra cui gli anziani e le persone affette da malattie polmonari o cardiache e da diabete.

