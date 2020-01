Coronavirus, la ricerca: «Vaccino potrebbe essere pronto in tre mesi»

Un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto tra tre mesi. Lo hanno scritto Anthony Fauci, direttore del National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, e Catharine Paules, professore di malattie infettive presso la Penn State University, in un saggio pubblicato sulla rivista medica americana Jama.

Nel testo si spiega che nel 2003, in seguito all'esplosione del virus della Sars, si sono compresi i tempi per lo svoluppo del vaccino e che ora gli scienziati sperano di muoversi ancora più velocemente, usando la tecnologia dell'Rna messaggero. Gli Stati Uniti e le istituzioni mediche cinesi stanno lavorando insieme per sviluppare un vaccino contro il nuovo coronavirus.

