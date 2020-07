Virus Usa, Bill Gates: «Test inutili, risultati arrivano troppo tardi»

NEW YORK – Una, alle volte anche due settimane. Gli Stati Uniti riescono a fare fino a 800mila test del coronavirus al giorno, ma poi il risultato ci mette un’eternità ad arrivare agli interessati. Il problema è stato sollevato da vari esperti ma solo quando Bill Gates, giovedì sera, lo ha affrontato a chiare lettere in una intervista al canale Cnbc è diventato tema da prima pagina. Senza peli sulla lingua, Gates ha addirittura sostenuto che queste analisi costituiscono «un totale spreco» e che è ​«da pazzi» rimborsare le società mediche che praticano questi test.



E’ chiaro che Gates era in polemica con l’Amministrazione e in particolare con Donald Trump, anche se non ne ha fatto il nome. Il fondatore di Microsoft ha infatti detto: ​«Davanti a tutti questi numeri che vengono citati, di quanti test facciamo...la maggioranza è semplicemente uno spreco». Guarda caso, Donald Trump si era appena vantato, nel suo briefing quotidiano, dell’alto numero di test che gli Usa fanno, ​«più di tutti gli altri Paesi del mondo!»



La polemica

La questione è di rovente attualità per il semplice fatto che fra poco le scuole dovrebbero riaprire, e numerosi Stati e contee si affideranno proprio ai test degli studenti e degli insegnanti per cercare di tenere l’epidemia a bada. Ma se un risultato arriva dopo vari giorni, nel frattempo quell’individuo può aver avuto involontariamente il tempo di infettare centinaia di altre persone., e negli ultimi quattro giorni le morti sono state regolarmente più di mille, mentre il contagio continua a crescere in 32 Stati., che ha lasciato il board di Microsoft a marzo per dedicarsi appieno alla beneficenza, ha raccontato che da cinque mesi è chiuso a casa con la moglie Melinda e i tre figli Jennifer, Rory e Phoebe, e che solo di recente ha ricominciato a fare passeggiate ​nel suo quartiere, ma «sempre indossando la maschera». Ha detto che ha ripreso a giocare a tennis, perché è uno sport che garantisce di restare a distanza dagli altri, e di aver osato solo una volta andare dal parrucchiere a tagliarsi i capelli.