Violinista di 17 anni muore in casa uccisa da un mix di cocaina e ketamina

Una fine terribile. Un talento che vola via, una vita che si spezza., è stata trovata morta in Inghilterra nella casa di suo padre a Kensington. Lei, baby prodigio del violino. Il motivo della tragedia, secondo una ricostruzione del "Telegraph, è forse legato alla droga e a una overdose che ha stroncato la ragazza pochi giorni dopo aver tenuto un concerto alla Royal Opera House.La triste storia segna sul calendario la data del 18 giugno. Solo oggi però la notizia è apparsa sui quotidiani del. «Ho trovato il cadavere di mia figlia in casa. Era così felice, avrebbe avuto un brillante futuro», ha detto al Telegraph il signor Tsukanov.Ma chi era Katya Tsukanova? La violinista nata a Londra fin dall'età di 5 anni aveva mostrato grandi doti con lo strumento. La sua prima esibizione risale a quando aveva 5 anni: nel 2018 aveva ricevuto il premio come miglior giovane musicista dell’anno al festival Suoni dal Golfo di Lerici.