Vincent Lambert, via alla procedura per staccare la spina. La mamma: «Sono dei mostri»

È stata avviata all'ospedale di Reims la procedura per lo stop delle cure a Vincent Lambert , il tetraplegico francese in stato vegetativo da dieci anni. Come Eluana Englaro in Italia, Vincent è diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia (con la differenza che nel caso italiano la famiglia era favorevole al distacco dei macchinari mentre in questo caso è contraria). La procedura per staccare la spina è stata avviata malgrado l'opposizione dei genitori, su decisione del Consiglio di Stato.Per il 42enne in stato vegetativo cronico dopo un incidente stradale subito nel 2008 che gli ha provocato danni cerebrali «irreversibili», secondo gli esperti, è stata dunque interrotta ogni forma di alimentazione ed idratazione. La moglie di Lambert, suo nipote e sei fratelli hanno accettato la decisione dei medici. Mentre i genitori, ferventi cattolici, si oppongono. E ieri hanno partecipato ad un corteo con circa 200 persone davanti all'ospedale dove è ricoverato il figlio, chiedendo che resti in vita.