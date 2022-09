Vince alla lotteria un miliardo di euro, lo ritira tre mesi dopo: «Ho diviso il premio con un'altra persona»

Due persone che desiderano rimanere anonime hanno vinto alla lotteria, ma hanno ritirato il premio tre mesi dopo. Il jackpot di Mega Millions era di $ 1,337 miliardi e il biglietto era per l'estrazione di fine luglio, venduto in un sobborgo di Chicago. La lotteria dell'Illinois ha affermato che il premio per l'estrazione del 29 luglio, che era il terzo premio della lotteria più grande della nazione, è stato rivendicato da due persone che avevano accettato di dividerlo in caso di vittoria.

Vince alla lotteria un miliardo di euro, lo ritira tre mesi dopo

I due, che hanno seguito l'esempio della stragrande maggioranza dei vincitori che scelgono di rimanere anonimi, hanno avuto tempo fino al 27 settembre per optare per il pagamento forfettario, ha affermato Emilia Mazur, portavoce di Camelot Illinois, il gestore privato della Lotteria dell'Illinois.

La lotteria dell'Illinois ha affermato di non essere in grado di condividere alcuna informazione sui vincitori tranne per dire che devono essere assolutamente "al settimo cielo" con la loro vincita Mega Millions. L'Illinois è uno degli almeno 16 stati in cui i vincitori possono rimanere anonimi.

Perché hanno aspettato così tanto

I funzionari della lotteria hanno affermato che le due persone hanno trascorso le ultime settimane a lavorare con consulenti legali e finanziari professionisti per supportare il processo di richiesta, cosa che gli esperti raccomandano di fare ai vincitori della lotteria.

"Questi vincitori sono ora nella posizione invidiabile di decidere cosa fare con la loro ritrovata fortuna", ha affermato il direttore della lotteria dell'Illinois Harold Mays.

Illinois Lottery: "The unknown Illinois Lottery winner of the $1.34 billion Mega Millions jackpot has now come forward... The prize was shared by two individuals, who agreed to split the prize if won – and they stayed true to that word. The winners wish to remain anonymous." — Ryan Struyk (@ryanstruyk) September 21, 2022

Dove è stato acquistato il biglietto vincente

Secondo megamillions.com, un biglietto vincente per il jackpot è stato acquistato in una stazione di servizio Speedway e in un minimarket a Des Plaines.

Quali sono i numeri vincenti?

I numeri vincenti sono stati: 13-36-45-57-67, Mega Ball: 14.

Perché il premio era così alto

Il jackpot è cresciuto così tanto perché nessuno ha eguagliato i sei numeri selezionati del gioco dal 15 aprile. Sono 29 estrazioni consecutive senza un vincitore del jackpot. Poiché nessuno ha vinto il jackpot Mega Millions dall'estrazione del 29 luglio, il jackpot ora è stimato a $ 301 milioni.