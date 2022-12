Trovano una villa abbandonata da 10,5 milioni di dollari, ma dietro c'è una storia terribile

Una villa con 10 camere da letto e 11 bagni, piena di oggetti di lusso e praticamente pronta per essere abitata ma completamente abbandonata. È l'incredibile scoperta di due esploratori urbani Jeremy Abbott e BigBankz che hanno filmato il loro ritrovamento in un video diventato virale. Un luogo meraviglioso e spettrale che però nasconde una storia terribile. I due autori del filmato non hanno reso pubblico il luogo della scoperta né il nome della famiglia che ci viveva per ragioni di privacy.

La villa e la morte del proprietario

La villa occupa una superficie di 9.400 metri quadrati e conta 10 stanze e 11 bagni. Il suo ex proprietario, secondo quanto ricostruito dagli autori del video era una persona benestante: «L'uomo che ha costruito questa villa si è laureato in una delle migliori scuole di medicina. È diventato un chirurgo, era padre di quattro figli e anche un pilota amatoriale», ha spiegato Abbott, che si fa chiamare JeremyXplores. Nel 2006 avrebbe deciso di costruire una villa per la sua famiglia spendendo oltre 10,5 milioni di dollari.

Ma mentre la casa era ancora in costruzione, l'uomo e un figlio sarebbero morti in un incidente aereo. La moglie e i tre figli sopravvissuti sono rimasti privi di sostegno finanziario perché l'uomo non aveva firmato un'assicurazione sulla vita prima di morire.

Secondo il racconto degli esploratori urbani, la famiglia aveva ancora un debito di 8 milioni per la villa, con pagamenti mensili di 50.000 dollari, quindi i restanti parenti sono stati costretti a lasciare la casa dei loro sogni. Secondo alcuni testimoni, dopo essere stata abbandonata, la casa è stata occupata da uno straniero che vi ha vissuto fino al 2015.

