Viktor Dudar, morto in Ucraina noto giornalista di Leopoli. Aveva già combattuto nel 2014 nel Donbass

Già nel 2014 aveva combattuto in prima linea nel Donbass, nonostante gli fosse stato offerto un posto nell'ufficio stampa dell'esercito. Aveva preferito aiutare gli ucraini, proprio come in questa occasione. Ma Viktor Dudar, noto giornalista investigativo di Leopoli, è morto in una battaglia con le milizie di Putin a Mykolaiv. A Zhovkva, sua città natale, sono stati dichiarati due giorni di lutto. Viktor, spiegano i media ucraini, lascia la moglie Oksana e la figlia Sofia. Dopo aver combattuto nel Donbass era tornato a Leopoli dove aveva continuato a lavorare nel quotidiano Express occupandosi di giornalismo investigativo specialmente in ambito militare. Fin dai primi giorni della guerra però era tornato al fronte per difendere l'Ucraina. Nella sua città natale di Zhovkva, dal 6 all'8 marzo sono stati dichiarati giorni di lutto, con le bandiere blu e gialle che sono state sventolate a mezz'asta.

APPROFONDIMENTI KHARKIV Ucraina in guerra, bambini malati terminali sul treno per Varsavia.... LA STORIA Ucraina, morta Anastasiia Yalanskaya: giovane attivista per i diritti... LA STRATEGIA Guerra Ucraina-Russia, quali città sono state bombardate e da... UCRAINA Denis Kireev una spia? Gli 007 ucraini: «Infiltrato dei... LA STORIA Volontario bielorusso si arruola e muore in battaglia: in Ucraina... DURO COLPO Ucraina: morto Andrey Sukhovetsky, uno dei generali più... MONDO Il colonnello Oksanchenko, top gun ucraino, morto in un combattimento...