Tragedia in viaggio di nozze: coppia muore annegata quattro giorni dopo il matrimonio

Si erano scelti per trascorrere tutta la vita insieme. Ma per un tragico scherzo del destino la loro felicità da marito e moglie è durata solo quattro giorni. Mohammad Malik, 35 anni, e Noor Shah, 29, due sposini newyorkesi, sono morti annegati durante la loro luna di miele ai Caraibi, appena quattro giorni dopo aver festeggiato con amici e parenti il giorno delle loro nozze.

La coppia, che alloggiava in un resort delle Isole Turks e Caicos, stava nuotando non molto lontano dalla riva quando è stata trascinata via dalle correnti lo scorso 28 ottobre. Alcuni testimoni si sono tuffati in acqua per salvarli, riuscendo a trascinarli a riva. Ma per loro ormai non c’era più nulla da fare.

Sotto choc le famiglie delle due vittime. Il fratello di Mohammad, Ahmad Malik, 25 anni, ha raccontato: «Mio fratello era molto innamorato di lei. Era sempre raggiante quando erano insieme. Era raggiante il giorno del suo matrimonio, è stato il giorno più felice della nostra vita. Noor e Mohammad insieme erano semplicemente magnetici e hanno portato felicità a tutti. La loro energia era contagiosa ed erano belli e luminosi. Anche se siamo tristi perché non sono più con noi, ci dà conforto sapere che siano stati insieme nei loro ultimi momenti».

Il padre Mohammad, Maqbool Malik, 70 anni, ha aggiunto: «Questa perdita è devastante, uno choc incredibile. Erano veramente innamorati l'uno dell'altra. Il tipo di chimica che abbiamo visto in quei due esseri umani era incredibilmente affascinante». I fratelli dello sposo, Salman, 41 anni, e Ahmad, 22, sono volati alle Turks e Caicos per identificare i corpi e riportarli in New Jersey, dove si svolgeranno i funerali. Dolore anche tra i colleghi di Mohammad e Noor: «Erano due luci splendenti che hanno toccato il cuore di tutti coloro che li hanno conosciuti».

