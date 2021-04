​Von der Leyen: «Gli americani vaccinati potranno viaggiare in Europa»

Gli italiani che questa estate in vacanza incroceranno qualche americano, non dovranno stupirsi. Perché i turisti statunitensi vaccinati contro il Covid-19 potranno prendere un aereo e viaggiare in Europa.

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista al New York Times, senza però specificare le tempistiche: «Gli americani - spiega von der Leyen - usano vaccini approvati anche dall'Ema e questo li metterà in condizioni di viaggiare verso l'Unione europea. E una cosa è chiara: tutti e 27 gli Stati membri accetteranno, senza condizioni, tutti quelli che sono vaccinati con vaccini approvati dall'Ema».

Gli Stati Uniti stanno continuando a ritmi elevati la campagna di vaccinazione che ha prodotto un abbassamento notevole della curva di contagi negli ultimi mesi. L'allentamento delle restrizioni e il via libera agli spostamenti ha però prodotto un nuovo incremento: la scorsa settimana i decessi sono calati del 2,6%, ma i ricoveri aumentati del 3%. Sabato 17 aprile i nuovi infetti sono risultati ben 52 mila e i morti 674, valori decisamente elevati per un Paese dove la vaccinazione massiva è cominciata ormai da diverse settimane. Poi c'è il caso Michigan, che venerdì 16 ha riportato 8955 contagi: è il dato peggiore dall'inizio pandemia.