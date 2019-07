Vescovo ortodosso choc: «Bimbi diventano gay perché donne fanno sesso improprio in gravidanza»

di Alix Amer

Sono tante le polemiche che si sono innescate in questi giorni per le dichiarazioni del vescovo di«i bambini non ancora nati diventano gay quando le donne fanno sesso improprio durante la gravidanza». L’alto funzionario della chiesa ortodossa dell’isola di Cipro,, ha fatto la sua dichiarazione (a dir poco surreale) mentre parlava in una scuola elementare sull’isola.Il leader religioso greco-ortodosso ha affermato che l’omosessualità è «un problema, che di solito viene trasmesso dai genitori al bambino». E ha aggiunto: «Succede durante il rapporto dei genitori o la gravidanza. Segue un atto sessuale innaturale tra i genitori. Per essere più chiari, il sesso anale». E ha anche spiegato che «quando la donna lo apprezza, viene creato un desiderio, e poi il desiderio viene trasmesso al bambino».Un video del suo discorso è rapidamente diventato virale sui social media nel paese, con il gruppo per i diritti Lgbt Accept che chiedeva al vescovo: «Allora come vengono create le lesbiche?». Un altro utente sui social ha aggiunto: «Quindi, padre, se la donna fa orale, il bambino diventerà un dentista?». Un altro utente ha sottolineato: «Il problema non è questo ignorante, il tragico problema è che ci sono migliaia di persone che gli credono»., morto nel 1991, disse alle persone omosessuali di rimanere single e pregare che la loro sessualità andasse via per tutta la vita. Cipro ha lavorato duramente in questi anni per affrontare le opinioni conservatrici arcaiche sull’omosessualità. Tuttavia, i gay non sono ancora autorizzati a prestare servizio nell’esercito e le coppie dello stesso sesso non possono adottare.