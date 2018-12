Vermi nel pollo del fast-food: la denuncia choc su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una cliente australiana di una notaha condiviso sui social l'amara sorpresa ricevuta dentro la cena di sua sorella.avrebbe trovato un verme nel pollo. Disgustata, ha scattato la foto e ha pubblicato tutto sul suo profilo Twitter denunciando l'accaduto. Nel mirino è finita, che - dal canto suo - ha sottolineato l'impegno a prendere sul serio la questione.Il gigante del fast food le ha chiesto di condividere tutti i dettagli del pezzo di pollo con il loro team di assistenza clienti tramite un modulo online. «Ciao KFCAustralia! Spero tu stia andando alla grande. Mi chiedo cosa diavolo siano queste cose bianche nel cibo di mia sorella. Ok grazie!» In una dichiarazione a news.com.au , un portavoce di KFC ha detto che «è improbabile che questa situazione sia avvenuta prima dell'acquisto», esortando i clienti a proteggere il loro cibo dall'ambiente esterno. In Australia, infatti, in questo momento è piena estate per cui il caldo viene ritenuto il maggior responsabile di episodi simili.«Teniamo il nostro pollo crudo - continuano da KFC - al di sotto di temperature che possano favorire la proliferazione di vermi o mosche ed è anche molto cotto. Sfortunatamente in questo periodo dell'anno gli insetti sono tantissimi in tutta l'Australia. Invitiamo i clienti a prestare attenzione quando lasciano scoperto il cibo durante i mesi più caldi per evitare che si verifichino questi casi. Vorremmo avere l'opportunità di parlare direttamente al cliente. Possono contattarci tramite il nostro sito».