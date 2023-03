Cina, "pioggia" di vermi. Le autorità: «Riparatevi con gli ombrelli». Cosa sta succedendo e perché. Il video

Pioggia di vermi in Cina. Ai cittadini della provincia cinese di Liaoning è stato detto di trovare un riparo dopo che sembrava che avesse iniziato a piovere vermi. Una clip virale mostrava l'area apparentemente inondata di piccoli vermi, che erano schizzati su tutte le auto.

Covid, milioni di topi positivi a New York. «Rischio che diventino il nuovo serbatoio del virus»

Il video mostra i residenti che si coprono con gli ombrelli. Qual è la causa di questo fenomeno? La rivista scientifica Mother Nature Network ha suggerito che gli animali siano stati lasciati cadere dopo essere stati spazzati via da forti venti. Nell'articolo è stato anche notato che questo tipo di evento si verifica dopo una tempesta, quando gli insetti vengono catturati in un vortice. Un'altra teoria suggeriva che i vermi fossero in realtà fiori di pioppo, un albero di tulipani i cui fiori ricordano le bestie che si dimenano.

🚨#WATCH: Odd video as china citizens told to find shelter after it started to rain worms

⁰📌#Liaoning | #China



Citizens of the Chinese province of Liaoning china were told to find shelter after it looked like it started to rain worms. Officials say this can happen when animals… https://t.co/c9QWXi4wrc pic.twitter.com/gVjaadonn9

