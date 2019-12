di Franca Giansoldati

Altro che discriminazione e gender gap. Shalfa Avrila Sania è una talentuosa ginnasta indonesiana di 17 anni che finora ha vinto oltre 50 medaglie, ed è considerata una giovane promessa ma, nonostante le sue performace è stata espulsa dal team perchè non sarebbe più vergine. Tanto è bastato per allontanarla per sempre dalle competizioni in corso. Se fosse stata di sesso maschile questa accusa non le sarebbe mai stata formulata.Naturalmente il caso è esploso con fragore all'interno del mondo sportivo in Indonesia per poi estendersi in tutto il mondo, anche se gli allenatori e i responsabili sportivi indonesiani insistono nel dire che questo fa parte delle regole e della disciplina interna alla quale tutti gli atleti si devono attenere. Di fatto Shalfa non potrà partecipare ai giochi del Sud Est asiatico.I genitori di Shalfa hanno riferito alla Reuters che la figlia, a volte, la sera si tratteneva in compagnia degli amici e che questo, secondo gli allenatori, era una sorta di prova che non fosse più vergine. La famiglia di fatto è sotto choc e chiede che intervengano le autorità politiche per chiarire, per ridare il buon nome alla ragazza che ora è bullizzata e per farla partecipare alle prossime competizioni. Non solo. I genitori hanno pure sottoposto Shalfa ad una visita ginecologica dalla quale il medico ha attestato, firmando un documento, che l'imene della ragazza è integro.Nel frattempo diverse associazioni per i diritti umani sono intervenute per gridare allo scandalo: non è possibile che nel XXI secolo ci siano ancora dei test sulla verginità.