Siria, allerta per attacchi imminenti Trump: «Mosca si prepari ai missili» Assad lascia il palazzo presidenziale

Venti di guerra in Medio Oriente per la crisi siriana. L'agenzia europea del trasporto aereo (Easa) ha messo in guardia le compagnie aeree della possibilità di operazioni militari con missili aria-terra e di interruzioni delle comunicazioni di navigazione radio con la richiesta di prendere tutte le cautele per la pianificazione delle operazioni di volo nel Mediterraneo orientale e area di Nicosia. «Abbiamo informato ieri gli Stati membri dell'Easa ed Eurocontrol che a causa di possibili attacchi aerei sulla Siria nelle prossime 72 ore», ha indicato un portavoce Easa. A partire, appunto, da ieri. L'Easa ha invitato le compagnie «di prendere in considerazione l'avviso per elaborare i piani di volo».



ll presidente siriano Bashar al-Assad avrebbe lasciato il palazzo presidenziale a Damasco assieme alla sua famiglia con un convoglio militare russo per timore di un attacco americano. È quanto si apprende sul sito del giornale Al-Quds al-Arabi, che cita «media israeliani». Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna si stanno consultando sulla possibilità di sferrare un attacco militare contro la Siria nei prossimi giorni in risposta al presunto attacco chimico verificatosi sabato scorso a Douma, nella Ghouta orientale, di cui il regime di Damasco è considerato da molti responsabile.



L'esercito russo si è riservato il diritto di «abbattere i missili» e «distruggere le fonti di lancio» in caso di aggressione degli Stati Uniti contro la Siria. Lo ha detto l'ambasciatore di Mosca in Libano, Alexander Zasypkin, sottolineando che «le forze russe affronteranno qualsiasi aggressione degli Stati Uniti contro la Siria». La marina militare russa effettuerà esercitazioni belliche nei pressi delle acque territoriali siriane oggi e domani (11 e 12 aprile), dal 17 al 19 aprile e dal 25 al 26 aprile. Lo riporta Interfax che cita il Notam, strumento di notifica delle condizioni dello spazio aereo internazionale. La zona interessata alle esercitazioni verrà chiusa. Secondo Interfax, sono 15 i vascelli russi coinvolti, tra cui le fregate Grigorovich ed Essen, dotate di missili da crociera Kalibr, e sottomarini.



Immediata la risposta di Trump che in un twitt ha scritto:

La Russia si preparì, i missili arriveranno

«I missili

intelligenti

dovrebbero volare verso i terroristi, non verso il governo legittimo» della Siria. È la prima risposta di Mosca al tweet di Donald Trump per bocca della portavoce del ministero degli Esteri russo.

». E subito dopo la risposta di Mosca: