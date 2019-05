Venezuela, uccisa ragazza 27enne. Mosca contro Usa: basta ingerenze

Una donna di 27 anni è rimasta uccisa ieri durante le proteste. Lo rende noto l'Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social su Twitter, condannando «l'assasinio di Jurubith Rausseo García colpita da una pallottola mentre partecipava ad una manifestazione ad Altamira». Anche Juan Gauidò ha condannato l'uccisione della manifestante ad opera delle persone «che hanno deciso di sparare contro un popolo che ha deciso di liberarsi». Si tratta della seconda persona uccisa durante le proteste dopo che martedì scorso Guaidò ha lanciato quella che ha definito la mobilitazione finale per la libertà.

una «giornata di dialogo nazionale» per ascoltare proposte per cambiamenti all'interno del suo governo. «Convoco una grande giornata di dialogo nazionale, di azioni e di proposta da parte del potere popolare per dire al governo bolivariano ed a Maduro cosa si deve cambiare», ha detto il presidente venezuelano durante il comizio del Primo Maggio. Il dialogo, ha spiegato ancora Maduro, si dovrà svolgere questo fine settimana nell'ambito del Congreso Bolivariano de los Pueblos, organismo costituito nel 2003 dal Venezuela e che riunisce partiti politici, sindacati, associazioni e comunità indigene anche di altri Paesi latino americani.