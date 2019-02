La Gran Bretagna «assieme con i suoi alleati europei riconosce Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela fino a quando si potranno tenere elezioni credibili». Lo ha annunciato il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt. «Nicolas Maduro non ha convocato le elezioni presidenziali entro il limite di otto giorni che avevamo stabilito», ha sottolineato il ministro augurandosi che questa riconoscimento «ci porti più vicini alla fine di questa crisi umanitaria».

ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha riconosciuto la legittimità di Juan Guaido autoproclamatosi «presidente ad interim» del Venezuela per organizzare delle elezioni. «Consideriamo che Juan Guaido abbia la legittimità per indire delle elezioni presidenziali», ha dichiarato Le Drian ai microfoni di France Inter, aggiungendo: «Il popolo è in strada, il popolo vuole il cambiamento».Riferendosi al presidente Maduro, Le Drian spiega che in Venezuela «c'è un presidente il cui voto, lo scorso maggio, fu molto contestato, incluso dai Paesi europei». Dinanzi al suo «rifiuto di organizzare elezioni presidenziali per chiarire e rasserenare la situazione in Venezuela - ha continuato Le Drian - consideriamo che Guaidò abbia le capacità, la legittimità di organizzare queste elezioni». Per il capo del Quai d'Orsay «non si tratta di ingerenza, a partire dal momento in cui il Paese è in crisi, che c'è un appello al presidente Guaidò a sostenerlo per ripristinare la democrazia». «È una richiesta democratica», spiega Le Drian, prima di precisare che la Francia si consulterà oggi sul da farsi con gli altri «amici europei». Alla domanda su un possibile riconoscimento ufficiale di Guaidò da parte dell'Ue, il capo della diplomazia francese tiene la porta aperta. «Ci metteremo in relazione con i nostri colleghi europei per riformulare questa richiesta a fare in modo che possa essere istituito con i Paesi europei che vorranno unirsi il gruppo di contatto che proponiamo di creare per accompagnare la transizione».