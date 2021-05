Venezuela, Guaidò in video lancia un appello a Maduro: «Dialogo per vincere la peggior crisi»

Guaidò lancia un appello al dialogo a Maduro per fronteggiare insieme «la peggiore crisi della storia del Venezuela». «Abbiamo bisogno di soluzioni realistiche e fattibili», dice in un video il leader dell'opposizione, ed autoproclamato presidente ad interim.

Nuestro objetivo es salir de la tragedia y recuperar la democracia. En eso debemos mantener el foco. Nuestro adversario hoy es la brutal dictadura que enfrentamos. Este es mi mensaje al país: pic.twitter.com/NjNH7Csu3z — Juan Guaidó (@jguaido) May 11, 2021

Juan Gauidò ha chiesto al presidente Nicolas Maduro di avviare un dialogo che porti ad un accordo tra regime, forze democratiche e comunità nazionale per un piano di salvataggio del Paese. Nel video il capo dell'opposizione, afferma che il piano dovrebbe comprendere l'accettazione da parte di Maduro di elezioni libere, l'ingresso degli aiuti umanitari nel Paese e la scarcerazione di prigionieri politici. In cambio la comunità internazionale si impegnerebbe a ritirare gradualmente le sanzioni imposte al governo Maduro, ha detto ancora Guaidò che per il momento esorta comunque a mantenere la pressione sul regime e ha auspicato l'unità dell'attualmente divisa opposizione venezuelana.