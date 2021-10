Covid, in Venezuela nuovo lockdown per la terza ondata. Caracas, Miranda e La Guaira tra le più colpite

Terza ondata di Covid in Venezuela dove ci si prepara ad affrontare una nuova settimana il lockdown. Quarantena «radicale» fino a domenica 10 ottobre Caracas, Miranda e La Guaira tra le città più colpite. «Per il comportamento della curva del contagio, sembra che abbiamo una terza ondata a Caracas, Miranda, La Guaira e Carabobo», ha dichiarato ieri il presidente Nicolás Maduro, che ha chiesto ai venezuelani di «aumentare l'attenzione durante questi 7 giorni, per prevenire e ridurre i tassi di infezioni da Covid-19».

«Non rilassiamoci. Continuiamo a prenderci cura di noi stessi per mantenere la salute individuale e collettiva», ha chiesto. Durante questa settimana saranno attivi solo i settori prioritari, come: salute, cibo, telecomunicazioni, sicurezza e servizi, e il settore bancario che è stato autorizzato ad aprire le sue porte al pubblico dopo la terza riconversione monetaria che ha tolto sei zeri al bolivar, la valuta locale. Il resto dei settori dell'economia, del commercio e dei servizi resteranno fermi sulla base della strategia «7 più 7», che prevede una settimana di chiusure seguita da sette giorni di aperture.

Durante questa settimana sono previste inoltre giornate di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Maduro ha infatti riferito che a partire da oggi, chiunque abbia più di 18 anni potrà recarsi senza appuntamento presso i centri autorizzati in tutto il Paese per ricevere il vaccino. Ieri sono giunte 900mila dosi del vaccino cubano Abdala, e il Venezuela prevede di ricevere un totale di 15 milioni di dosi nelle prossime settimane. Il vaccino è stato aggiunto al programma di immunizzazione nonostante la richiesta dell'Accademia nazionale di medicina di non includere Abdala perché «non è certificato a livello internazionale».