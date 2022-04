Mette in vendita villa sul mare con piscina e idomassaggio: ex marito incluso nell'offerta

Come liberarsi della casa e dell’ex marito in un colpo solo? Mettendoli in vendita insieme. Una proposta immobiliare incredibile arriva dalla Florida negli Stati Uniti dove una 43enne agente immobiliare, Crystal Ball, sta cercando di vendere una splendida proprietà a Panama City Beach con tre camere da letto, patio, piscina, vasca idromassaggio e Richard, ovvero l’ex marito. Dopo 7 anni la coppia ha deciso di chiudere la loro relazione, riporta il New York Post, rimanendo in ottimi rapporti, sia per essere buoni genitori, sia per continuare a gestire le attività che condividono.

La neo divorziata sta cercando di vendere la villetta a 699.000 dollari, ma i futuri proprietari potrebbero godere di uno sconto davvero speciale se “solo” decidessero di accogliere in casa il suo ex. Le immagini dell’immobile pubblicate anche su Facebook da Zillow Gone Wild, sono imperdibili. Richard si è lasciato ritrarre in pose suggestive tra le stanze della casa. C’è la versione tenera con un maxi peluche, quella timida appoggiato allo stipite di una porta o quella sexy macho dove mostra i muscoli. Ma l'uomo non è solo fotogenico. L’annuncio assicura che aiuterà a cucinare, pulire e gestire le riparazioni: un vero tuttofare.

L'uomo viene "pubblicizzato" con ironia anche sui dettagli fisici: «Calvo, come le aquile che svettano nel cielo sopra S. Lagoon a pochi passi dall'enorme vialetto. Le orecchie extra large capteranno ogni scricchiolio assicurando una veloce spruzzata di lubrificante ai nuovi dispositivi. Il grande naso coglierà qualsiasi odore prima ancora che tu pensi di portare la spazzatura fuori dalla splendida porta d'ingresso». L'annuncio riesce a promuovere in contemporanea le doti del, forse, futuro coinquilino e quelle dell'immobile. Richard con «forza sovrumana - si legge ancora - ti salverà anni di duro lavoro sollevando la copertura della vasca idromassaggio».

«Sono una grande fan del marketing creativo e ho ritenuto che questo fosse un modo appropriato per annunciare il mio divorzio, il mio cambio di nome e il nuovo lavoro da agente immobiliare», ha detto Ball a Newsweek. Nel frattempo, l'elenco delle proprietà è stato rimosso più volte perché secondo gli agenti sarebbe contro le regole, ma la 43enne afferma che è pratica comune nello stato vendere case con inquilini inclusi. Nel complesso, Ball ha detto che le risposte sono state positive e divertenti.