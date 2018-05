Vede cadere l'aereo con sopra suo figlio: scava a mani nude, ma non riesce a salvarlo

Il papà della vittima di un incidente aereo di Offaly in Irlanda, Kacper Kacprzak, ha scavato a mani nude per cercare di salvare il figlio . Il padre del giovane ragazzo che è morto in un incidente aereo a Offaly

ha scavato a mani nude





per cercare di salvare suo figlio dopo che l'aereo è caduto. Kris Kacprzak è stato uno dei 16 paracadutisti che hanno fatto un salto programmato dall'aereo pochi minuti prima dell'incidente. Il suo giovane figlio Kacper, sette anni, è rimasto a bordo con il pilota Neil 'Billy' Bowditch. Dopo aver assistito all'incidente aereo, Kris, che vive a Huntstown a Dublino, ha corso per 1 km fino al sito paludoso e ha cercato disperatamente di scavare per tirare fuori suo figlio. La notizia è stata riportata dall'Irish Mirror.

ris è un appassionato di paracadutismo e Kacper amava suo padre

Il pilota era molto rispettato ed esperto. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo, ma è una tragedia per le famiglie e per tutta la nostra comunità

«K» ha detto un testimone.».