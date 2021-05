Regno Unito, oltre 20 milioni di immunizzati (con doppia dose di vaccino) e oggi solo 4 morti

In Gran Bretagna si accelera sul vaccino ai trentenni. Accorciare la distanza con il traguardo, l'immunità di gregge, diventa fondamentale visto che il continente europeo è minacciato dalla nuova variante indiana. Nel frattempo i numeri sulla campagna vaccinale britannica sono di tutto rispetto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.926 nuovi contagi di coronavirus e 4 decessi. I dati delle autorità sanitarie portano il totale dei contagi a 4.450.771 casi mentre i decessi entro 28 giorni dalla diagnosi di Covid-19 sono in tutto 127.679.

Immunizzati - Più di 20 milioni di britannici sono stati pienamente immunizzati contro il Covid-19 con una doppia dose di vaccino. È quanto si legge nel bollettino giornaliero delle autorità sanitarie. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 36.573.354, di cui 20.103.658 sono pienamente immunizzati.

