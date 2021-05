Variante indiana, primo caso rilevato in Brasile: è un passeggero 32enne proveniente dall'India

In Brasile è stato accertato nelle scorse ore il primo caso di variante indiana nel Paese. A risultare positivo al ceppo B.1.617.2 è stato un passeggero brasiliano di 32 anni proveniente dall'India. L'uomo, residente a Campos dos Goytacazes, vicino Rio de Janeiro, è sbarcato sabato scorso all'aeroporto di Guarulhos ed ha circolato per cinque giorni tra San Paolo, Rio de Janeiro e la cittadina dove risiede.

L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) ha rivelato che il passeggero si era imbarcato sul volo dopo essere risultato negativo ad un tampone molecolare effettuato in India. All'arrivo, come previsto dalle procedure brasiliane, si è sottoposto ad un nuovo esame nell'aeroporto di Guarulhos ma, prima di ottenere la risposta, si è imbarcato su un volo interno per Rio de Janeiro, violando così i protocolli di sicurezza. «Anvisa ha informato le autorità di Rio de Janeiro della positività del passeggero, risultato portatore della variante indiana», ha rivelato l'Agenzia di vigilanza sanitaria. Le autorità sanitarie carioca stanno ora contattando tutti i passeggeri del volo San Paolo-Rio de Janeiro e tutte le persone che sono venute a contatto con il passeggero positivo. Il Paese ha registrato 2.398 morti di Covid-19 e 80.486 contagi nelle ultime 24 ore, come rende noto il Consiglio delle segreterie di salute (Conass). Il bilancio totale sale a 454.429 vittime a fronte di 16.274.695 casi accertati.