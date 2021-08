Variante Delta, il vaccino cinese è efficace: studio pubblicato sulla rivista Emerging Microbes Infections

I vaccini inattivati anti Covid-19 sviluppati dalla Cina hanno frenato la diffusione della variante Delta a seguito del focolaio che nel mese di maggio si è verificato nella città di Guangzhou, nella Cina meridionale. È quanto emerge dai risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Emerging Microbes & Infections. Guidati dal rinomato epidemiologo cinese Zhong Nanshan, i ricercatori del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Guangzhou hanno scoperto che due dosi di vaccino hanno fornito un'efficacia del 59% contro la variante Delta di Covid-19, del 70,2% contro il virus nelle sue forme più moderate e del 100% contro i casi gravi.

Allo stesso tempo, lo studio ha mostrato che la vaccinazione a dose singola non ha garantito una protezione sufficiente, con un'efficacia del 13,8%. Visto l'adeguato contenimento dell'epidemia in Cina continentale è stato difficile testare l'efficacia del vaccino, ma i ricercatori hanno fatto sapere che lo scenario del mondo reale nel corso dello studio ha dato loro l'opportunità di determinare l'efficacia di due vaccini inattivati esistenti contro il ceppo Delta.

A study by teams led by top Chinese epidemiologist Zhong Nanshan showed that two shots of Chinese inactivate vaccines are effective in preventing the Delta variant.https://t.co/pytgPwcNMn #COVID19Vaccine #DeltaVariant

