Variante Delta, allarme Oms: «Boom anche in Paesi con alta copertura vaccinale. Ospedali al limite»

Variante Delta corre in tutto il mondo. «La scorsa settimana ha segnato la quarta settimana consecutiva di aumento dei casi di Covid-19 a livello globale», ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull'epidemia di coronavirus. Gli aumenti si sono registrati in tutte le 6 Regioni dell'Oms, tranne una. E dopo 10 settimane di calo, i decessi stanno aumentando di nuovo.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Italia, bollettino oggi 12 luglio: 888 nuovi casi e 13 morti.... IL TEMA Variante Delta, quali regioni in zona gialla? Il governo frena, ma... VARIANTE DELTA Variante Delta, verso la zona gialla 4 regioni: nuovo balzo dei... LA CURVA SALE Variante Delta in Italia, quattro Regioni a rischio zona gialla. Il... I DATI Covid Lazio, bollettino oggi 12 luglio: 172 nuovi casi (120 a Roma) e... COVID Variante Delta, Andreoni: «I festeggiamenti sono l'apoteosi... L'ESPERTO Variante Delta, Crisanti: «A un passo dal resistere ai vaccini,...

Variante Delta, Andreoni: «I festeggiamenti sono l'apoteosi per la trasmissione del virus»

Variante Delta in 104 Paesi

La variante Delta di Sars-CoV-2 «è ora presente in più di 104 Paesi e prevediamo che presto diventerà il ceppo dominante in circolazione in tutto il mondo». Il Covid sta continuando «a cambiare» e diventare sempre «più trasmissibile». Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull'epidemia di coronavirus.

Paesi con bassa copertura vaccinale a rischio

La variante indiana, ora chiamata Delta, si diffonde in modo diverso. E corre anche «nei luoghi con un'elevata copertura vaccinale», ha avvertito Ghebreyesus dell'Oms. In questi Paesi il mutante di Sars-CoV-2 «si sta diffondendo rapidamente, infettando soprattutto persone non protette e vulnerabili ed esercitando costantemente pressione sui sistemi sanitari». Nei Paesi con bassa copertura vaccinale, «la situazione è particolarmente grave. Delta e altre varianti altamente trasmissibili stanno guidando ondate catastrofiche di Covid, che si stanno traducendo in un numero elevato di ricoveri e decessi».

Variante Delta, Crisanti: «A un passo dal resistere ai vaccini, sì alla terza dose di vaccino»

Ospedali al limite

«Continuiamo a ricevere notizie da tutte le Regioni del mondo riguardo a ospedali che stanno raggiungendo la capacità» massima. «La variante Delta sta facendo il giro del mondo a un ritmo bruciante, guidando un nuovo picco di casi e decessi». E «mentre i Paesi allentano le misure di salute pubblica e sociali, devono considerare l'impatto sugli operatori sanitari e sui sistemi sanitari». È il monito del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull'epidemia di Covid-19. «Soprattutto nei Paesi a basso reddito - ha aggiunto - operatori sanitari esausti stanno combattendo per salvare vite umane in mezzo a una carenza di dispositivi di protezione individuale, ossigeno e trattamenti».