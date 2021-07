Israele resta uno dei Paesi al mondo con la maggior percentuale (59%) di popolazione immunizzata con due dosi vaccinali ma ormai è considerato un ex paese virtuoso. Ieri infatti a causa della variante Delta a Gerusalemme e dintorni sono stati registrati 2 mila nuovi contagi in un solo giorno. Mai così tanti da mesi per una popolazione di circa 9 milioni di abitanti. Il governo israeliano sta valutando l'opportunità di somministrare una terza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati