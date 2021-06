«La variante colombiana non esiste»: la risposta del governo locale alla preoccupazione di Madrid

«Non esiste alcuna variante colombiana». Ne è sicuro l'Istituto nazionale di Salute (Ins) del Paese sudamericano, che ha risposto ad alcune dichiarazioni arrivate da Madrid in merito a un nuovo ceppo proveniente proprio dalla Colombia. In Spagna il viceconsigliere della Sanità pubblica, Antonio Zapatero, aveva espresso preoccupazione per una presunta «variante colombiana diffusasi nelle ultime settimane» e che avrebbe provocato problemi e ritardi nella campagna vaccinale. Ogni "accusa" è stata rispedita al mittente dalle autorità locali: l'Ins ha spiegato in alcuni messaggi su Twitter che la variante B1.621 è un ceppo che «circola negli Stati Uniti, Curacao, Messico, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Spagna, Colombia e sicuramente in più Paesi».

Covid. In Veneto scoperta la variante argentina, è la prima volta che viene trovata in Italia

La Colombia «lo ha rilevato da gennaio, lo ha caratterizzato e segnalato. Quindi non si tratta di alcun ceppo colombiano, casomai di una ricerca colombiana». L'istituto colombiano ha dichiarato che «l'Oms ha cambiato il nome delle varianti e ora vengono utilizzate le lettere dell'alfabeto greco. Niente più Regno Unito, Sudafrica, India, proprio per evitare la stigmatizzazione di paesi che si sono sforzati di scoprire le varianti che stanno circolando in diverse regioni del mondo». L'autorità sanitaria ha poi specificato che «nessuna delle varianti che circola nel mondo ha dimostrato che «il vaccino non funziona», e «che i colombiani arrivino con B1.621 in Spagna è possibile. Così come dagli Stati Uniti, la Germania, il Messico... E allo stesso modo, è possibile che spagnoli con quel ceppo arrivino o siano arrivati in Colombia».