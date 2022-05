Carello di un'attrazione cade da 10 metri: sei feriti, tra cui due bambini

Dramma in un parco giochi olandese. Sei persone, quattro adulti e due bambini, sono rimaste ferite a Valkenburg, nei Paesi Bassi. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, quando due gondole di un'attrazione al parco a tema Sprookjesbos sono cadute. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza locali, citati dalla agenzia Anp . Le cause sono ancora sconosciute.

Ongeval in het Sprookjesbos te Valkenburg. Er zouden twee karretjes naar beneden zijn gevallen. Hierdoor meerdere gewonden. — Veiligheidsregio Zuid-Limburg (@VRZuidLimburg) May 27, 2022

Incidente a Valkenburg, cosa è successo

A Valkenburg aan de Geul, quattro persone sono rimaste ferite venerdì pomeriggio quando un carro di un'attrazione nella foresta delle fiabe nella città di Limburgo è caduto da una decina di metri . I feriti sono due adulti e due bambini, riferisce la regione di sicurezza del Limburgo meridionale. Due adulti e un bambino sono stati portati in ospedale. La loro condizione è stabile.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.45 per cause ancora sconosciute. A causa dell'incidente è stato chiamato un elicottero per trasportare i feriti. L'incidente sarebbe avvenuto presso la torre per palloni Calidius, inaugurata lo scorso settembre. L'attrazione è adatta a tutte le età. I visitatori vengono portati in gondola a un'altezza di dieci metri, dopodiché inizia a girare. In questo modo, il passeggero può osservare l'intero parco.

Il parco divertimenti

Il parco divertimenti per famiglie Il Bosco delle Fiabe è uno dei parchi a tema più antichi del mondo. Fu inaugurato nel 1950 dall'uomo d'affari Bruno Bruck, che acquistò il terreno e fece costruire una foresta da favola per la figlia Ully di 4 anni. Il parco tematico si rivolge alle famiglie con bambini fino a 12 anni. Nel 2012 il parco è stato rilevato dall'imprenditore di Rotterdam Jeroen van Zwieten, che ha apportato diverse modifiche. Alla fine del 2013, il parco ha riaperto nella sua nuova veste. Il numero di visitatori è raddoppiato da 20.000 a 40.000. Ciononostante, il parco ha subito perdite per anni. Il mese scorso, un dirigente ha dichiarato al quotidiano regionale De Limburger che il parco divertimenti a conduzione familiare vuole arrivare a 100.000 visitatori all'anno. Una ricerca di RTL Nieuws mostra che il biglietto d'ingresso dello Sprookjesbos è quello che ha subito l'aumento maggiore tra tutti i parchi a tema. Se nel 2019 la visita al parco costava ancora 46 euro per una famiglia, nel 2022 era di 66,20 euro. Si tratta di un aumento di quasi il 44%.