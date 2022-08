Compra una valigia all'asta e trova i resti di due bimbi, macabra scoperta in Nuova Zelanda

Macabra scoperta in Nuova Zelanda. I resti di due bambini sono stati trovati in una valigia acquistata all'asta in un magazzino di Auckland. A trovare i due corpi, che sembrano appartenere a piccoli di 5 e 10 anni, è stata una famiglia che aveva acquistato un rimorchio pieno di oggetti rimasti abbandonati in un deposito.

APPROFONDIMENTI UCRAINA Odessa, mina esplode mentre fanno il bagno: tre morti sul colpo, due... STATI UNITI Dan Rapoport, il mistero della morte del manager anti Putin: volato... PADOVA Morto nel sonno a 20 anni dopo aver dormito a casa di un amico a... ABRUZZO L’autopsia non svela il mistero sulla causa della morte di... TRAGEDIA Alessandro Moretti, professore della Sapienza precipita in montagna e... CRONACA Giuliano Fallone muore a soli 29 anni per un malore, la scoperta del...

Benevento, morto bimbo di 4 mesi: era ricoverato per trauma cranico, la Procura ascolta i genitori

Indagini in corso: morti da anni, si cerca l'identità

Per far luce sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. La polizia Neozelandese sostiene che i corpi siano rimasti nel deposito per diversi anni e sta lavorando per capire l'identità delle due vittime. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire tutti i passaggi di carico e scarico avvenuti nel magazzino per risalire al proprietario delle valigie e alla data di deposito. «Questa non è un'indagine facile e non importa per quanto tempo o per quanti anni presti servizio e indaghi su casi orribili come questo, non è mai un compito facile» ha commentato l'ispettore Tofilau Faamanuia Vaaelua.