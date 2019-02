Valanga travolge almeno 10 sciatori a Crans Montana Video

Almeno 10 sciatori travolti da una valanga a Crans Montana, sulle Alpi svizzere: 4 di loro sono state tirate fuori dall neve, ma non si conoscono le loro condizioni. Lo fa sapere la polizia del Cantone Vallese, dove è avvenuto il fatto, precisando che i soccorritori sono al lavoro. Secondo la stampa locale 10-12 persone potrebbero essere rimaste coinvolte. La valanga si è abbattuta su una zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata e aperta. Sono intervenuti almeno due elicotteri e sta sta scavando per recuperare gli sciatori

Nei soccorsi sono impegnati i vigili del fuoco, quattro elicotteri, i cani e dei militari. La neve ha ricoperto il fondo della pista Kandahar per circa tre-quattrocento metri. Tra dieci e dodici persone potrebbero essere ancora sepolte, ha confermato il presidente di Crans-Montana, Nicolas Féraud. «Siamo scioccati - ha detto - e speriamo in un esito positivo per loro». Le informazioni restano al momento frammentarie e i soccorritori, da parte loro, non hanno voluto quantificare il numero di persone sepolte dalla neve. «Possono essercene quindici come zero», ha detto un membro della colonna di soccorso. A complicare le ricerche le condizioni della neve, molto compatta.

