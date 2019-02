Crans Montana, sciatore travolto e ucciso dalla valanga: il video choc della fuga

Lavorava alla preparazione delle piste della stazione svizzera il 34 enne travolto e ucciso da una valanga Crans Montana: Il bilancio della tragedia adesso indica un morto e tre feriti. Le ricerche a Plaine Morte, il tratto della pista segnata che era comunque aperta e che è stata invasa dalla valanga, sono intanto concluse.



Dopo una notte intera, «sono state interrotte questa mattina. Riprenderanno se la situazione lo richiederà. Non è stata segnalata alcuna persona dispersa e il bilancio è di un morto, un 34enne francese che era ricoverato all'ospedale di Sion, e tre feriti. Era uno degli addetti alla pista. Secondo quanto reso noto in precedenza, le dimensioni del fronte della neve che ha investito la zona sono state di 840 metri di lunghezza per 100 di larghezza. Inizialmente si temava che vi fossero almeno 8 dispersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA