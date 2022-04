Vagit Alekperov, il numero uno del colosso petrolifero russo Lukoil, si è dimesso: era contrario alla guerra

Vagit Alekperov, il numero uno del colosso petrolifero russo Lukoil, si è dimesso. Lo fa sapere un comunicato. L'oligarca si è dimesso dal Consiglio di amministrazione del gruppo. Era stato raggiunto dalle sanzioni imposte dalla Gran Bretagna per la sua vicinanza con il Cremlino. Guidava Lukoil dal 1993.

Le dimissioni sono state annunciate da Lukoil in una nota, senza spiegare le motivazioni della decisione di Alekperov.

Vagit Alekperov, the main shareholder of Lukoil, resigned from the board of directors and the post of the company's head. He had held this post since 1993. pic.twitter.com/UTglBxiZm5

