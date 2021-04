Vaccino Sputnik, Brasile blocca l'importazione. Mosca: «Scelta politica, non scientifica»

Il Brasile blocca l'importazione del vaccino russo Sputnik, operando una scelta che viene definita da Mosca come «politica» e non guidata da ragioni di scienza. A negare la richiesta di numerosi Stati per l'importazione del farmaco è l'Agenzia di vigilanza sanitaria brasiliana (Anvisa) che motiva la decisione spiegando che non ci sono ad ora dati sufficienti per verificarne la sicurezza e l'efficacia. «Non consentiremo mai che milioni di brasiliani vengano esposti a prodotti senza le necessarie verifiche di qualità, sicurezza ed efficacia», ha detto il presidente di Anvisa, Antonio Barra Torres.

I produttori del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 hanno definito come «politica» la decisione dell'Anvisa di bloccare l'importazione del vaccino russo da molti Stati: lo riporta il Moscow Times. «I ritardi di Anvisa nell'approvare lo Sputnik V sono sfortunatamente di natura politica e non hanno nulla a che fare con l'accesso all'informazione o la scienza», recita secondo il Moscow Times un tweet in portoghese sull'account ufficiale dello Sputnik V.​

A Sputnik V compartilhou com a Anvisa todas as informações e documentações necessárias, muito mais do que o utilizado para homologar a Sputnik V em 61 países. Esperamos que a ciência, e não a pressão de outro país, seja usada para a tomada de decisão.

