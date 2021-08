Spagna, il 70% ha completato il ciclo di vaccinazione. Continuano a scendere i contagi Covid

In Spagna continua la campagna di vaccinazione mentre continuano a scendere i dati del contagio. Il 70,1% dei 42,1 milioni di abitanti a cui è possibile somministrare uno dei prodotti autorizzati (le persone dai 12 anni in su) ha completato il ciclo, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità. In rapporto alla popolazione globale del Paese, la percentuale di copertura completa è del 62,2%.

La vacunación en España avanza imparable gracias al trabajo de los profesionales sanitarios. Más de 29M de personas tienen la pauta completa y nos situamos como el primer país del mundo con el mayor porcentaje de población con una o dos dosis. ¡Seguimos!https://t.co/uL1L0Uq8vd pic.twitter.com/SR4pBgM3MI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 13, 2021

Sono dati che fanno esultare il premier Pedro Sánchez. «La vaccinazione in Spagna è inarrestabile», ha scritto il presidente su Twitter stamattina. Intanto, scendono ancora gli indici relativi ai contagi: rispetto a ieri, l'incidenza degli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti è passata da 483 a 462, mentre il tasso di positività dal 13,57% al 13,32%. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, torna sotto l'8% il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid nei reparti ordinari (ora del 7,92%) mentre quello delle terapie intensive rimane sul 20,7% (a inizio settimana era arrivato a sfiorare il 22%).