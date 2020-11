Vaccino, la notizia dell'efficacia fa aumentare del 50% le prenotazioni dei voli su Easyjet

La notizia del vaccino contro il Covid, e dei suoi primi esiti positivi, è stata come un defibrillatore per le compagnie aeree, in special modo per Easyjet che ha registrato un aumento del 50% delle prenotazioni dei voli. L'annuncio del vaccino si dimostra un'ottima notizia visto che la compagnia britannica al 30 settembre ha dichiarato una perdita di 1,27 miliardi di sterline (1,41 miliardi di euro) a causa della pandemia di coronavirus.

