I vaccini sono abbastanza efficaci nel prevenire casi gravi di Covid-19, per questo non sarebbe necessario somministrare una terza dose, secondo un rapporto pubblicato su The Lancet lunedì. Alcuni Paesi hanno iniziato a offrire dosi extra per i timori sulla variante Delta. Il nuovo rapporto degli scienziati ha concluso che anche con la minaccia del Delta, le «dosi di richiamo per la popolazione generale non sono appropriate in questa fase...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati