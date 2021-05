Vaccino Pfizer, gli Usa: «Via libera all'uso sui ragazzi tra i 12 e i 15 anni»

Svolta per i giovani nella corsa ai vaccini anti Covid. La Food and Drug Adminsitration americana (Fda) ha dato il via libera all'uso del vaccino Pfizer e BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15 anni. Grazie a quest'ultima decisione della Fda negli Usa si potrà dare il via alla vaccinazione nelle scuole medie con l'obiettivo di completarla prima dell'autunno. Il vaccino Pfizer-BioNtech negli Usa viene già somministrato dai 16 anni in su. Le due società lo scorso marzo avevano annunciato come dalla sperimentazione clinica il vaccino in questione era stato efficace al 100% su circa duemila adolescenti.

APPROFONDIMENTI ROMA Pfizer, richiamo nel Lazio passa da 3 a 5 settimane: cosa cambia per... ROMA Prenotazioni vaccini Lazio, quando toccherà alle fasce 50-53... ROMA Lazio, open day vaccini: chi può andare e quali dosi (da... ROMA Vaccini Roma, open day in quattro centri nella Capitale: il via... ROMA Vaccini Lazio, i punti di somministrazione a Latina, Frosinone, Rieti... TOSCANA Pfizer, sei dosi iniettate a una ragazza toscana per errore.... ROMANIA Vaccini, al Castello di Dracula in Transilvania Pfizer gratis (e una... FINANZA BioNTech in grande rialzo su costruzione nuovo sito produttivo a... IL CASO Latina, potenziata in provincia la rete Pfizer, ma ora è...