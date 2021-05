Un padre di cinque figli del Michigan è morto per complicazioni dovute al Covid-19 all'inizio di questo mese: poche settimane prima aveva preso la decisione (con sua moglie) di non ricevere il vaccino. Antwone Rivers, 39 anni, e sua moglie Hollie hanno contratto il virus a metà aprile. Pur non avendo condizioni di base gravi, i sintomi dell'uomo hanno continuato a peggiorare. Rivers è stato ricoverato in ospedale subito dopo, ha detto Hollie...

