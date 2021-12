«Niente vaccino obbligatorio a tutti gli operatori sanitari americani»: lo schiaffo del giudice a Biden

Niente vaccino obbligatorio in America per i sanitari. Un giudice americano infatti, blocca l'obbligo di vaccino per gli operatori sanitari in tutti gli stati americani.

BREAKING: Federal judge blocks Biden vaccine mandate for health care workers nationwide https://t.co/kYt8pdKLfs — Fox News (@FoxNews) November 30, 2021

L'obbligo imposto dal presidente Joe Biden sarebbe dovuto scattare la prossima settimana. L'ingiunzione del giudice Terry Doughty espande l'ordine emanato lunedì da una corte federale del Missouri, che riguardava inizialmente solo 10 stati.

Vaccino ai sanitari, cosa dice il giudice

Il giudice Terry A. Doughty del distretto occidentale della Louisiana della Corte distrettuale degli Stati Uniti si è pronunciato a favore di una richiesta del procuratore generale repubblicano della Louisiana Jeff Landry di bloccare un regolamento di emergenza emesso il 4 novembre dai Centers for Medicare e dai servizi Medicaid che richiedevano vaccini per quasi ogni dipendente a tempo pieno, dipendente part-time, volontario e appaltatore che lavora in un'ampia gamma di strutture sanitarie che ricevono finanziamenti Medicaid o Medicaid.

«Se al potere esecutivo fosse permesso di usurpare il potere del potere legislativo di legiferare, due dei tre poteri conferiti dalla nostra Costituzione sarebbero nelle stesse mani - ha scritto. Se la natura umana e la storia insegnano qualcosa, è che le libertà civili affrontano gravi rischi quando i governi proclamano stati di emergenza indefiniti. Durante una pandemia come questa, è ancora più importante salvaguardare la separazione dei poteri stabilita nella nostra Costituzione per evitare l'erosione delle nostre libertà», ha aggiunto.

Notando che il caso «alla fine sarà deciso da un tribunale più alto di questo», si legge nella sentenza - Tuttavia, è importante preservare lo status quo in questo caso. Gli interessi di libertà dei non vaccinati non richiedono niente di meno».