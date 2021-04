Johnson&Johnson: l'Ema non impone limiti: «Trombosi eventi rari, come per AstraZeneca»

I benefici superano i rischi anche nel caso del vaccino anti Covid Johnson & Johnson. È la conclusione a cui è arrivata l'agenzia europea del farmaco Ema. I casi esaminati erano molto simili a quelli che si sono verificati con il vaccino COVID-19 sviluppato da AstraZeneca, Vaxzevria, riporta il sito dell'agenzia.

APPROFONDIMENTI COVID Johnson & Johnson, il vaccino monodose anti Covid-19 FINANZA Johnson & Johnson, trimestrale batte attese. Ricavi per 100 milioni... IL SIERO USA Johnson & Johnson, con ok Ema-Aifa via alle consegne del vaccino...

Doppo questa primissima anticipazione che arriva da Bruxelles, si è deciso di riunire oggi stesso la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la valutazione del vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. Il vaccino, nel giorno del suo arrivo in Italia, era stato sospeso dalla stessa azienda per la campagna vaccinale in Europa dopo la segnalazione di eventi avversi in Usa.

EMA’s safety committee (#PRAC) recommends adding ‘very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets’ to the list of side effects for Janssen #vaccine. Overall benefit-risk remains positive.

👉https://t.co/hNusE5blWm pic.twitter.com/5kX1ECgogz — EU Medicines Agency (@EMA_News) April 20, 2021

L'Ema ha riscontrato un possibile legame con casi molto rari di insoliti coaguli di sangue con piastrine basse. E in una nota precisa che le sue raccomandazioni sono la base su cui i singoli Stati membri dell'Unione Europea progetteranno e attueranno le loro campagne di vaccinazione nazionali. Queste possono differire da paese a paese a seconda delle esigenze e delle circostanze nazionali, come i tassi di infezione, le popolazioni prioritarie, la disponibilità del vaccino e i tassi di ospedalizzazione.

Johnson & Johnson, con ok Ema-Aifa via alle consegne del vaccino già da domani

Vaccino, come e quando faremo il richiamo? Test sulla risposta immunitaria

Vaccini Lazio, la lista dei centri Pfizer e AstraZeneca (con il nuovo hub di Cinecittà): come prenotare, le regole

Ecco cosa dice il comunicato integrale dell'Agenzia (prevede aggiornamento del bugiardino)

«EMA conferma che il rapporto benefici-rischi complessivo rimane positivo. Nella sua riunione del 20 aprile 2021, il comitato per la sicurezza dell'EMA (PRAC) ha concluso che un'avvertenza sui coaguli di sangue insoliti con piastrine basse deve essere aggiunta alle informazioni sul prodotto per COVID-19 Vaccino Janssen.

Il PRAC ha anche concluso che questi eventi dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino. Nel giungere a questa conclusione, il comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, comprese otto segnalazioni dagli Stati Uniti di gravi casi di insoliti coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto un esito fatale.

Al 13 aprile 2021, oltre 7 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino di Janssen negli Stati Uniti. Tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore ai 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, la maggior parte nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati. Il PRAC ha notato che i coaguli di sangue si sono verificati per lo più in siti insoliti come nelle vene del cervello (trombosi del seno venoso cerebrale, CVST) e dell'addome (trombosi della vena splancnica) e nelle arterie, insieme a bassi livelli di piastrine del sangue e talvolta sanguinamento.

Vaccini, volontari under 60 per AstraZeneca: l'Aifa dice sì

Vaccini, perché serve immunizzare gli anziani: «Così mortalità abbattuta del 90%»

I casi esaminati erano molto simili a quelli che si sono verificati con il vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca, Vaxzevria. Gli operatori sanitari e le persone che riceveranno il vaccino devono essere consapevoli della possibilità di casi molto rari di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine che si verificano entro tre settimane dalla vaccinazione.

Il Covid-19 è associato ad un rischio di ospedalizzazione e di morte. La combinazione riportata di coaguli di sangue e piastrine basse è molto rara e i benefici complessivi del vaccino Janssen nella prevenzione del Covid-19 superano i rischi di effetti collaterali.

La valutazione scientifica dell'EMA è alla base dell'uso sicuro ed efficace dei vaccini Covid-19.

L'uso del vaccino durante le campagne di vaccinazione a livello nazionale terrà conto della situazione pandemica e della disponibilità del vaccino nei singoli Stati membri.

Una spiegazione plausibile per la combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse è una risposta immunitaria, che porta a una condizione simile a quella vista a volte in pazienti trattati con eparina chiamata trombocitopenia indotta da eparina, HIT.

Vaccini, più effetti collaterali dopo Pfizer (81%) che Astrazeneca (17%): quali sono e perché avvengono

La PRAC sottolinea l'importanza di un rapido trattamento medico specialistico. Riconoscendo i segni di coaguli di sangue e piastrine basse e trattandoli presto, gli operatori sanitari possono aiutare le persone colpite nel loro recupero ed evitare complicazioni.

La trombosi in combinazione con la trombocitopenia richiede una gestione clinica specializzata. Gli operatori sanitari devono consultare le linee guida applicabili e/o rivolgersi a specialisti (ad esempio, ematologi, specialisti in coagulazione) per diagnosticare e trattare questa condizione. Come per tutti i vaccini, l'Ema continuerà a monitorare la sicurezza e l'efficacia del vaccino e a fornire al pubblico le ultime informazioni».

Trombosi, gli esperti: «Ecco i sintomi da non sottovalutare, ma vaccinatevi: è il Covid ad aumentare i rischi»