Italia fornisce vaccini alla Tunisia: già inviati 5 container di materiale sanitario

Dopo l'invio di cinque container di materiale sanitario e le donazioni per l'acquisto di generatori di ossigeno per gli ospedali tunisini, a seguito di una specifica richiesta del Governo tunisino e in esito ad un accordo tra i rispettivi Ministeri della Salute, giungerà stasera a Tunisi una fornitura di vaccini AstraZeneca messi a disposizione dalla Struttura del Commissario Straordinario Generale Figliuolo.

«In questa fase di perdurante emergenza pandemica che colpisce la Tunisia con particolare durezza, l'Italia è determinata a continuare a fornire un sostegno concreto e immediato al popolo tunisino nel contrasto al COVID-19», afferma in una nota la Farnesina.

Dal Ministero aggiungono: «L'Italia, si aggiunge nella nota, vuole così dimostrare concreta solidarietà e vicinanza a un popolo vicino e da sempre amico, nel quadro dell'impegno - annunciato dal Presidente del Consiglio Draghi al Global Health Summit del 21 maggio scorso - di fornire 15 milioni di dosi di vaccini entro la fine del 2021 ai Paesi a basso reddito».