Vaccino, Malta è il primo paese europeo a raggiungere l'immunità di gregge

Malta ha raggiunto l'immunità di gregge. È infatti il primo Paese Ue ad avere vaccinato il 70 per cento della popolazione adulta con almeno una dose di vaccino anti Covid. «Oggi abbiamo raggiunto l'immunità di gregge», ha annunciato il ministro della Sanità, Chris Fearne, sottolineando che «il vaccino è un'arma contro il virus».

I am pleased with the news that today our country has achieved collective #immunity. This would certainly not have been possible without the joint effort of the #health authorities, the dedicated workers in the sector & the collaboration of the people of Malta & Gozo. #COVID19 pic.twitter.com/c9eXLHnMrU

— President of Malta (@presidentmt) May 24, 2021