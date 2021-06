Vaccino, più di 300 milioni di dosi somministrate in Ue. Von Der Leyen: «70% degli adulti entro il mese prossimo»

Sono 300 milioni le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Europa dall'inizio della campagna di immunizzazione di massa. Ad annunciarlo sul canale Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, scrivendo: «Abbiamo superato i 300 milioni di somministrazioni nell'UE. Ogni giorno ci avviciniamo al nostro obiettivo: avere dosi a sufficienza per vaccinare il 70% degli adulti nell'Unione il mese prossimo». Alla data del 14 giugno il 53,3% degli adulti nell'UE ha ricevuto almeno la prima dose e 353 milioni di vaccini sono stati consegnati al blocco dei 27 Stati.

Dana Spinant, vice portavoce capo della Commissione europea, ha affermato ieri: «quasi un terzo degli adulti nell'UE sono ormai completamente vaccinati». La strategia di somministrazione dell'UE si basa su un portafoglio di diversi tipi di formulazioni. Ad oggi sono cinque i vaccini ad aver ottenuto l'autorizzazione condizionale alla commercializzazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e attraverso accordi di acquisto anticipati gli Stati membri dell'UE hanno acquistato fino a 4,4 miliardi di dosi. I cittadini europei totalmente vaccinati potranno inserire i loro dati di inoculazione nel certificato Covid digitale dell'UE, che a partire dall' 1 luglio, data in cui entrerà in funzione, permetterà loro di viaggiare senza restrizioni all'interno dell'area Schengen.