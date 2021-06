Brutte notizie da Curevac, il terzo vaccino a mRna dopo Pfizer e Moderna ancora in attesa di entrare nel mercato mondiale. Atteso già per questo mese, il farmaco della società tedesca ha già annunciato qualche ritardo (si parla di fine estate), ma non solo. Secondo i risultati preliminari emersi oggi dalla sperimentazione clinica CureVac avrebbe un'efficacia di appena il 47%, ben al di sotto dei suoi competitor che hanno dimostrato di poter...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati