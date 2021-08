L'Oms: «Le vaccinazioni rallentano in Europa, possibili altre 236 mila morti»

Se non si continuerà a vaccinare, il quadro europeo legato al Covid potrebbe peggiorare in appena tre mesi. Il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, ha lanciato oggi l'allarme per un rallentamento del ritmo delle vaccinazioni anti-Covid nel continente. «Nelle ultime sei settimane - ha sottolineato Kluge nel corso di una conferenza stampa - le vaccinazioni sono diminuite del 14%, a causa di una mancanza di accesso ai vaccini in certi Paesi e la mancanza di un'accettazione della vaccinazione in altri». Kluge ha esortato ad aumentare la capacità di produzione e condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionali.

Le proiezioni

L'Organizzazione mondiale della sanità è «gravemente preoccupata» per la stagnazione dei vaccini e giudica «affidabile» una proiezione secondo cui da oggi al primo dicembre in Europa potrebbero contarsi altri 236mila morti a causa della pandemia da covid-19. Lo afferma il direttore dell' Oms in Europa, Hans Kluge. L' Oms, inoltre, in una nota congiunta con l'Unicef, sottolinea che insegnanti e personale scolastico «dovrebbero rientrare tra le categorie prioritarie per ricevere le due dosi del vaccino contro il Covid». «L'immunizzazione dei lavoratori della scuola - affermano - è una misura fondamentale per poter tenere aperte le aule e accogliere gli studenti in presenza»

