Brevetto Vaccini, Biden favorevole alla sospensione: la svolta negli Stati Uniti

Il presidente Joe Biden con il diffondersi incontrollato della pandemia in India e in Sudamerica, si è trovato sotto una crescente pressione internazionale e interna a sostegno della proposta che apre la strada ad una produzione di massa dei vaccini a livello globale. Per questo, l'Amministrazione Biden si schiererà a favore della sospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid. La svolta è stata annunciata da vari media Usa, tra i quali il New York Times. La nuova posizione Usa è stata annunciata da Katherine Tai, rappresentante Usa presso l'Omc.

«L'amministrazione crede fermamente alle protezioni della proprietà intellettuale ma per mettere fine a questa pandemia sostiene la revoca di certe protezioni per i vaccini anti Covid-19», ha sottolineato Tai. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki aveva anticipato che Joe Biden era a favore di questa revoca e lo stesso Biden ha detto che ne parlerà nelle prossime ore.

