Vaccino, la Ue ha chiuso il primo accordo per l'acquisto di 400 milioni di dosi

«Manteniamo le nostre promesse. La Commissione europea ha chiuso il primo accordo per l'acquisto fino a 400 milioni di dosi del futuro vaccino contro il Covid-19». Così la presidente dell'Esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, su Twitter. «Ci impegniamo a salvaguardare la salute degli europei e dei nostri partner globali», aggiunge la presidente.

Virus, il ministero della Salute: «Il periodo di incubazione può superare le 3 settimane, rischi di peggioramento»

Svezia, fallito ufficialmente il tentativo di raggiungere l'immunità di gregge

Coronavirus, l'infettivologo Galli: «Non sappiamo se il vaccino arriverà»



We deliver on our promises.@EU_Commission concluded first agreement on purchase of up to 400 million doses of future @AstraZeneca vaccine against COVID-19.

We’re committed to safeguard the health of Europeans & our global partners #StrongerTogether https://t.co/HvtW9NVAHa pic.twitter.com/4WvXwSgVqf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020