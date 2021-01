Vaccini, dubbi su quello cinese SinoVac: efficace fino al 91% in Turchia, solo al 50% in Brasile

Cifre discordanti e qualche dubbio. Ci sono forti dubbi sull'effettiva efficacia del vaccino contro il Covid messo a punto dall'azienda cinese SinoVac, già opzionato da molti paesi non occidentali. Come riporta Bloomberg negli ultimi giorni sono emersi dati contrastanti, con un'efficacia nei test che va dal 91% trovato in Turchia al 50-60% in Brasile. In Indonesia, il primo paese al di fuori della Cina a dare il via libera, domani inizierà la campagna di immunizzazione con il primo siero che sarà dato al presidente Joko Widodo.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Vaccini, in Alto Adige troppi obiettori tra il personale sanitario:... CRONACA Vaccino Moderna è arrivato in Italia: ecco il viaggio nel... COVID-19 Vaccino, AstraZeneca chiede autorizzazione all'Ema. L'Ue:... NAPOLI Vaccino Covid, furbetti in fila a Napoli respinti dai medici:... LA SITUAZIONE Covid Lazio, Sos ospedali: pochi letti. L’allerta della... CINA Covid, a Pechino tornano in lockdown 500 mila persone: test di massa... ECONOMIA Pandemia spaventa Regno Unito che accelera sui vaccini ASTI Covid, focolaio in Rsa di Prato: tra i contagiati 21 avevano ricevuto... LE IMMAGINI Vaccino made in Italy: viaggio dentro i laboratori dove lavorano i...

Vaccini, in Alto Adige troppi obiettori tra il personale sanitario: anticipati gli over 80. Burioni: «Il governo decida su obbligarietà»

Il disco verde è stato dato sulla base di un test condotto nel paese da cui è emersa una protezione del 65%, anche se su un campione esiguo di meno di 2mila persone. In Turchia invece, paese che ha prenotato 50 milioni di dosi, l'efficacia emersa dai test è risultata più alta, del 95%. Anche in questo caso, riferisce il sito dell'agenzia, i test sono stati condotti su un numero molto basso di persone. L'unica sperimentazione su larga scala al di fuori della Cina è quella in Brasile, su 13mila persone, ma anche in questo caso le cifre sono discordanti. Secondo il Butantan Institute, che ha coordinato il test, l'efficacia sarebbe del 78%, mentre un quotidiano locale ha affermato, citando fonti interne all'istituto, che in realtà sarebbe fra il 50% e il 60%.

Vaccino Covid, furbetti in fila a Napoli respinti dai medici: «Speravamo nelle dosi avanzate»

Covid, Oms: niente immunità di gregge nel 2021. Varianti, rischio ondata di casi e ricoveri

Piano pandemico, dai farmaci alle mascherine pronto il piano nazionale: «In caso di crisi le cure a chi ha maggiori benefici»

Covid, a Pechino tornano in lockdown 500 mila persone: test di massa per azzerare i rischi di un focolaio

Ultimo aggiornamento: 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA