Vaccini ai bambini, gli Usa chiedono più studi clinici per la fascia 5-11 anni. «Prevenire effetti collaterali»

Vaccini ai bambini, gli Usa accelerano: l'Fda ha sollecitato le aziende produttrici del vaccino mRna ad ampliare gli studi clinici sull'efficacia del vaccino nella fascia d'età 5-11 anni per poter analizzare, ed eventualmente prevenire, gli effetti collaterali molto rari, come la miocardite e la pericardite, che si sono manifestati nelle persone under 30 giò immunizzate. «La Food and Drug Administration - riporta il “New York Times” - ha indicato a Pfizer-BioNTech e Moderna che le dimensioni e la portata dei loro studi sul vaccino in età pediatrica erano inadeguate per rilevare effetti collaterali rari».

Pfizer and Moderna are expanding the size of their Covid vaccine studies in children ages 5 to 11 at the urging of the FDA — a precautionary measure designed to detect rare side effects. https://t.co/JmhvFZYIFV — The New York Times (@nytimes) July 26, 2021

L'indicazione dell'Fda è di includere fino a 3.000 bambini nella sperimentazione del vaccino per la fascia 5-11 anni, «il doppio rispetto al numero originale di partecipanti allo studio», sottolinea il New York Times.

Pfizer aveva annunciato i primi risultati per la fascia 5-11 anni a settembre e subito dopo quelli per la fascia 2-5 anni. I risultati per i bambini più piccoli, dai 6 mesi ai 2 anni, erano previsti per ottobre o novembre. Ora, con la sollecitazione dell'Fda, il calendario potrebbe subire dei ritardi.